Аршавин заявил, что игрок «Локомотива» мог бы усилить «Зенит»

Член правления петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что игрок московского "Локомотива" Алексей Батраков мог бы усилить клуб с берегов Невы, передает "Спорт-Экспресс".

© Газета.Ru

"Мог бы Батраков сделать "Зенит" еще сильнее? Он в том числе. Думаю, также наш Данька Козлов, Богдан Москвичев тоже", - сказал Аршавин.

В прошедшем матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл на выезде "Оренбург".

Встреча завершилась со счетом 4:2. На 16-й минуте матча счет открыл футболист москвичей Алексей Батраков. Через 20 минут Саид Сахархизан сравнял счет, но еще до перерыва Батраков вновь вывел красно-зеленых вперед. Сахархизан после перерыва восстановил равновесие в счете. Под занавес матча Жерзино Ньямси точным ударом принес "Локомотиву" победу. Владислав Сарвели на последних секундах поединка установил окончательный счет матча. В текущем сезоне чемпионата России Батраков провел восемь матчей, забив пять мячей.