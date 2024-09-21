Широков раскритиковал игрока «Зенита» за слова о сборной России

Бывший игрок сборной России Роман Широков раскритиковал футболиста петербургского "Зенита" Максима Глушенкова за слова о том, что лучше тренироваться в клубе, чем играть в национальной команде товарищеские матчи, передает "Чемпионат".

"Он не себя представляет, а страну. Если нет чувства патриотизма, то, может, вообще не надо играть в российском чемпионате? Пусть едет куда-нибудь", - сказал Широков.

Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну сказал, что для него лучше потренироваться в "Зените" с такими игроками, как Вендел, Клаудиньо и Маттео Кассьера, нежели лететь в Азию для товарищеского матча с Вьетнамом. Футболист был вызван на сбор национальной команды, но не поехал из-за полученной травмы в матче с "Химками" (1:1) в Российской премьер-лиги, в котором сломал руку из-за попадания мяча. Глушенкову потребовалась операция, и он пропустил из-за повреждения уже пять встреч "Зенита". При этом на счету нападающего семь забитых мячей и одна голевая передача в пяти проведенных им матчах РПЛ, где он на данный момент остается лучшим бомбардиро