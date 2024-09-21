Гауте Хаугенес рассказал, как защищал футболисток «Фулхэма» от Аль-Файеда

Гауте Хаугенес, бывший главный тренер женской команды «Фулхэма», рассказал, что команда принимала дополнительные меры предосторожности для защиты футболисток от экс-владельца клуба Мухаммеда Аль-Файеда. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Ранее на Би-би-си вышел документальный фильм, в котором экс-владельца универмага Harrods Аль-Файеда обвинили в изнасилованиях 20 бывших сотрудниц компании.

По его словам, менеджеры клуба знали о том, что покойному бизнесмену «нравились молодые блондинки». В связи с этим, добавил он, спортсменкам не разрешалось оставаться наедине с Аль-Файедом.

«Я вчера, конечно, прочитал все газеты, и, честно говоря, это не самый большой сюрприз. Мы знали, что ему нравятся молодые блондинки. Поэтому мы просто сделали так, чтобы такие ситуации не возникали. Мы защищали футболисток», — подчеркнул норвежец.

Египетский миллиардер Аль-Файед переехал в Лондон в 1960-х годах. Он купил один из крупнейших универмагов в Великобритании Harrods в 1985 году. В 1997 году предприниматель приобрел футбольный клуб «Фулхэм».

Он скончался в августе прошлого года в Лондоне в возрасте 94 лет, спустя 26 лет после гибели своего сына Доди Аль-Файеда в одной аварии с принцессой Дианой.