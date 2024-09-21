Семин назвал причину увольнения Абаскаля из «Гранады»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что главная причина увольнения экс-наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля из «Гранады» — место в турнирной таблице. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«В этих вопросах все просто: есть результат — тренер хороший, нет результата — тренер плохой. «Гранада» была аж на 12-м месте! Если нет очков — никого не волнует ни красивая игра, ни атакующий футбол. Нигде ничего нового нет», — заявил Семин.

В турнирной таблице Сегунды «Гранада» занимает 12-е место, набрав шесть очков. Лидирует в турнире «Леванте», набрав 11 баллов.

14 апреля 2024 года Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.