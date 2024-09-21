Денис Глушаков высказался об отстранении от основного состава "Химок"

Полузащитник Денис Глушаков рассказал об отстранении от основного состава "Химок". "В телеграмах дали информацию, что "Химки" отправили меня во вторую команду. Отправили, да, а вот причины другие. Мне позвонил спортивный директор и сказал: "В команде слишком много футболистов которых купили в трансферный период, а это значит большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера". Поэтому уже ушел Артур Юсупов, а я и несколько игроков были отправлены во вторую команду.

У меня действующий контракт с клубом, и я, хоть мне уже 37 лет, могу лишь подчиниться решению клуба и передать опыт молодым футболистам "Химок". Кто вбросил информацию про конфликт и кому она выгодна - я не знаю. С моей стороны конфликта не было. И болельщики знают, как я всегда отдавался в матчах за "Химки" и уважал клуб", - написал Глушаков в своем телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что Денис Глушаков отстранен от основной команды из-за того, что негативно высказался о Франке Артиге за его спиной. Полузащитник перешел в подмосковный клуб в летнее трансферное окно на правах свободного агента и провел за "Химки" во всех турнирах 8 матчей, не отметившись результативными передачами.

Всего на счету Дениса Глушакова 381 матч в Российской Премьер-Лиге, 60 забитых мячей и 24 результативные передачи. Ранее россиянин выступал за московский "Спартак", "Локомотив", грозненский "Ахмат", "Пари НН", армянский "Урарту" и костромской "Спартак". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 150 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

После 8-ми сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 6 набранных очков. В 9-м туре РПЛ "Химки" примут на своем поле "Оренбург", который занимает 13-е место с 6-ю очками.