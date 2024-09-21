Две голевые передачи Дзюбы не спасли «Акрон» от поражения от «Краснодара»

«Краснодар» обыграл «Акрон» в гостевом матче девятого тура РПЛ. Игра в Самаре завершилась со счетом 5:2.

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Три главных факта

1. Дубль в составе «Краснодара» оформил полузащитник Эдуард Сперцян. Он продлил свою результативную серию в РПЛ до трех матчей (на этом отрезке он забил пять голов). В 14 матчах этого сезона 24-летний армянин забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

2. Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сделал две голевые передачи. 36-летний форвард перешел в тольяттинский клуб в сентябре в качестве свободного агента. В трех матчах за команду он оформил три результативных паса.

3. «Краснодар» ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ: шесть побед и три ничьи. Помимо «быков», только «Зенит» ни разу не уступил в лиге: шесть побед и две ничьи (есть матч в запасе с «Факелом»). Команды сыграют друг против друга в следующем туре чемпионата России.

РПЛ. 9-й тур

«Акрон» – «Краснодар» – 2:5

Голы: Кордоба, 27 (0:1); Сперцян, 29 (0:2); Лончар, 54 (1:2); Сперцян, 59 (1:3); Кордоба, 76 (1:4); Хубулов, 86 (2:4); Кривцов, 88 (2:5)