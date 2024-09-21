«Зенит» одержал волевую победу в домашнем матче РПЛ с «Факелом»

Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:1 обыграли воронежский "Факел" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Матео Кассьерра (52-я минута), Лусиано Гонду (67) и Александр Ерохин (87). У проигравших отличился Евгений Марков (8, с пенальти).

На 79-й минуте на замену вышел полузащитник "Зенита" Максим Глушенков. Он сломал руку в матче пятого тура РПЛ с подмосковными "Химками" (1:1). Футболист с семью голами является лучшим бомбардиром чемпионата.

"Зенит" пропустил второй гол в текущем чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга набрала 23 очка и вернулась на первое место в турнирной таблице. Ранее в субботу "Краснодар" разгромил тольяттинский "Акрон" (5:2) и набрал 21 очко. "Факел" с пятью очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

В 10-м туре "Зенит" 28 сентября на выезде сыграет с "Краснодаром", "Факел" 27 сентября примет казанский "Рубин".