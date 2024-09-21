"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого обыграл "Тяньцзинь", уступая в счете почти весь матч

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, одержал волевую победу в очередной игре чемпионата страны.

Встреча 26-го тура против «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Слуцкого.

Счет в матче уже на 3-й минуте открыл полузащитник «Тяньцзиня» Альбион Адеми. Весь матч «Шанхай Шэньхуа» не мог забить, но в концовке хавбек команды Юй Ханьчао смог отличиться дважды — на 89-й и 90-й минутах.

«Шанхай Шэньхуа» по прежнему идет на втором месте в чемпионате Китая, набрав 67 очков. Отставание от лидера «Шанхай Порт» составляет два очка. До конца чемпионата осталось четыре тура.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.