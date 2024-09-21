«Бавария» на выезде разгромила «Вердер» со счётом 5:0 в матче Бундеслиги

Завершился матч 4-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вердер» и «Бавария». Команды играли на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. «Бавария» одержала победу со счётом 5:0.

В составе «Баварии» отличились Майкл Олисе (дважды), Джамал Мусиала, Гарри Кейн и Серж Гнабри.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков после четырёх матчей. «Вердер» располагается на 10-й строчке, заработав пять очков.

В параллельных матчах «Бохум» и «Хольштайн» сыграли вничью — 2:2, «Унион» обыграл «Хоффенхайм» — 2:1, а «Фрайбург» разгромил «Хайденхайм» — 3:0.