Чалов прокомментировал дебютный мяч за ПАОК

Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов после дебютного гола за греческую команду в матче против «Волоса» заявил, что для него это был важный мяч.

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В субботу ПАОК на выезде обыграл «Волос» в матче чемпионата Греции со счетом 4:1. Чалов вышел на поле на 67‑й минуте, а на 89‑й минуте стал автором четвертого гола своей команды.

— Это был важный гол для меня. Благодарю болельщиков за то, что они пришли и поддерживали нас. Это было похоже на домашнюю игру. Надеюсь, я забью еще много голов. Теперь предстоит матч в Лиге Европы, и мы едем туда за победой, — приводит слова Чалова Paokmania.

ПАОК с 13 очками после пяти туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Греции.