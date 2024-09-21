Чалов забил дебютный гол за ПАОК

Российский нападающий Федор Чалов забил дебютный гол в составе греческого ПАОКа.

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Сегодня, 21 сентября, ПАОК в пятом туре чемпионата Греции разгромил «Волос» со счетом 4:1. Последний мяч команды из Салоников забил российский игрок.

Чалов перешел в ПАОК в начале августа. Сумма трансфера из ЦСКА составила 3 миллиона евро при рыночной стоимость 26-летнего игрока в 11 миллионов евро. Контракт Чалова с ПАОКОМ рассчитан до лета 2027 года.

Чалову потребовалось провести восемь матчей, чтобы забить первый гол в новой команде.

Помимо Чалова за ПАОК выступает другой россиянин – Магомед Оздоев, который в 10 матчах отметился двумя голами и одной результативной передачей.

ПАОК занимает вышел на первое место в чемпионате Греции. В активе у команды Рэзвана Луческу 13 очков. Прямые конкуренты команды из Салоников – афинский АЕК и «Олимпиакос». У обеих команд по 10 очков и один матч в запасе.