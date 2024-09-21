Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» на матч против «Реймса»

Российский голкипер Матчей Сафонов сыграет за «ПСЖ» в матче 5-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике включил 25-летнего вратаря в стартовый состав. Для россиянина это первая игра в чемпионате Франции.

Ранее Сафонов уже дебютировал за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0). В той встрече на счету вратаря один сейв. Джанлуиджи Доннарумма, основной голкипер парижского клуба, пропустил обе эти игры из-за травмы.

14 июня «ПСЖ» официально объявил о покупке Сафонова у «Краснодара». 25-летний футболист заключил с французским клубом контракт, который рассчитан до лета 2029 года. Сообщалось, что сумма трансфера голкипера сборной России в «ПСЖ» составит около 20 миллионов евро плюс бонусы.

«ПСЖ» в новом сезоне чемпионата Франции одержал четыре победы в четырех матчах и с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице.