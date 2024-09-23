Экс-игрок «Спартака» назвал причину успеха тренера Станковича

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов рассказал, почему клуб хорошо стартовал под руководством главного тренера Деяна Станковича. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Не раз говорил, что в футболе очень важна стабильность состава — Станкович определился с костяком. Иногда расстраиваюсь, что некоторые игравшие пару месяцев игроки сидят в запасе. Но это конкуренция — в «Спартаке» должен играть сильнейший», — заявил Титов.

О назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» было объявлено в конце прошлого сезона, специалист приступил к работе летом. Сербский специалист пришел в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша». Прежде он также занимал должность главного тренера в сербской «Црвене Звезде».

После девяти туров РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице, на семь баллов отставая от лидирующего «Зенита». В десятом туре москвичи в гостях сыграют с «Локомотивом». Матч состоится в субботу, 28 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.