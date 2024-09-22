Антон Миранчук прокомментировал свой дебютный матч за «Сьон»

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прокомментировал свой дебют за команду в матче 7-го тура швейцарской Суперлиги с «Лугано».

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«Матч закончился со счётом 0:0, счёт по игре. Это шаг вперёд, который позволяет нам прогрессировать. Нам не повезло в некоторых моментах, особенно в первом тайме, когда были возможности забить. Моя цель сейчас не только забивать, а ещё работать над тем, чтобы вернуться в хорошую физическую форму. Тренировки — это одно, а матчи — совсем другое. Мне нужно время, чтобы понять, как играть с партнёрами по команде. Трудности меня не пугают. Мне понравилась атмосфера на стадионе», — приводит слова Миранчука Le Nouvelliste.

Минувшим летом у российского полузащитника закончился контракт с московским «Локомотивом», и он перешёл в «Сьон» на правах свободного агента. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги Миранчук провёл 29 матчей за железнодорожников, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.