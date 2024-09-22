Миранчук забил второй гол за «Атланту Юнайтед» в игре с «Нью-Йорк Ред Буллз»

В эти минуты в Хэррисоне (США) на стадионе «Ред Булл Арена» проходит в МЛС проходит матч между «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Атлантой Юнайтед». На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 1:1 в пользу хозяев.

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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился голом с пенальти, сравняв счёт в матче в компенсированное к первому тайму время.

«Атланта» объявила о переходе игрока 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Алексей Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».