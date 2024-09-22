Анчелотти ответил на вопрос об отсутствии у «Реала» голов в первых таймах

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался малом количестве забитых голов в первых таймах матчей в этом сезоне. Напомним, в матче 6-го тура испанской Ла Лиги «сливочные» обыграли «Эспаньол» со счётом 4:1, забив все четыре мяча во втором тайме.

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«Я говорил с игроками об отсутствии забитых голов в первых таймах. Мы исправим это», — приводит слова Анчелотти Marca.

Отметим, «сливочные» забили 18 голов во всех турнирах за восемь матчей сезона. 17 голов были забиты во вторых таймах и лишь один мяч попал в сетку ворот соперника в первой половине игры.

После шести туров Ла Лиги в активе «Реала» стало 14 очков. Подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» с семью очками идёт 13-м.