«Галатасарай» высмеял Моуринью после победы над «Фенербахче»

«Галатасарай» после матча 6-го тура чемпионата Турции с «Фенербахче» (1:3) высмеял главного тренера жёлто-тёмно-синих Жозе Моуринью, опубликовав в своём официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) обложку книги с изображением португальского специалиста, называющуюся «Плачущий». Таким способом турецкий гранд переделал обложку книги Моуринью под названием «Особенный».

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Также «Галатасарай» сопроводил книгу следующей аннотацией: «Вы будете поражены попытками начать игры разума. Настоящий мастер нытья! Психозы, которые испытывает автор из-за карточек, заставляют смеяться и задумываться. Автор успешно смешивает своё восприятие реальности с миром фантазий».