Килиан Мбаппе может остаться в запасе в матче «Реала» с «Алавесом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, что нападающий Килиан Мбаппе может не выйти в стартовом составе матча с «Алавесом». Об этом сообщает Radio Marca в соцсети Х (ранее Twitter).

© Чемпионат.com

По информации источника, Анчелотти хотел дать Мбаппе отдохнуть и выпустить Эндрика сегодня, но Эндрик получил небольшое повреждение. Теперь его место в стартовом составе под вопросом.

Карло Анчелотти назвал лучший клуб в мире

Напомним, матч «сливочных» с «Алавесом» состоится 24 сентября в рамках 7-го тура испанской Примеры.

Сейчас мадридский «Реал» находится на втором месте в таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 14 очков.