Ловчев обвинил судью в порче матча «Спартак» — «Динамо»

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что главный арбитр Сергей Иванов испортил игру, решив удалить марокканца Эль-Мехди Маухуба.

Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я дурею от наших судей. Судья по большому счету испортил игру удалением динамовца Маухуба. Наверное, там и было что-то на карточку, но надо отдавать отчет, что играют «Спартак» и «Динамо», игра получается зрелищной», — Ловчев.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти.

В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.