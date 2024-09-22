«Ростов» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче девятого тура МИР РПЛ.

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Встреча прошла Ростове‑на‑Дону и завершилась со счетом 0:0.

Команда Валерия Карпина набрала 12 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ, махачкалинцы (10) располагаются на девятой строчке.

В следующем туре «Ростов» сыграет дома с «Акроном» 28 сентября, махачкалинская команда днем позже примет московское «Динамо».