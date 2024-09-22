"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Футболисты московского "Спартака" дома со счетом 2:2 сыграли вничью со столичным "Динамо" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене".

В составе "Спартака" голы забили Манфред Угальде (7-я минута) и Эсекьель Барко (23, с пенальти). У "Динамо" отличился Константин Тюкавин (3, 90+4). На 68-й минуте у "Динамо" на поле вышел марокканский нападающий Мехди Маухуб, который получил желтые карточки на 72-й и 75-й минутах и был удален с поля.

Угальде забил 6-й мяч в сезоне РПЛ и занимает второе место в списке лучших бомбардиров, уступая только полузащитнику "Зенита" Максиму Глушенкову (7).

"Спартак" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей. Команда одержала четыре победы и четырежды сыграла вничью. Последний раз "Спартак" проигрывал в РПЛ в первом туре, тогда красно-белые на выезде со счетом 0:2 уступили "Оренбургу".

Бразильский полузащитник "Спартака" Маркиньос не принял участия в матче по семейным обстоятельствам. Как сообщила пресс-служба красно-белых, у футболиста умер отец, поэтому он улетел в Бразилию. Угальде после забитого мяча поддержал Маркиньоса, показав его футболку, Барко после своего гола показал на пальцах цифру 8 - номер, под которым выступает Маркиньос.

"Спартак" занимает пятое место с 16 очками, "Динамо" располагается на четвертом месте турнирной таблицы с 17 очками. В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с московским "Локомотивом" 28 сентября, "Динамо" на следующий день проведет гостевой матч с "Динамо" из Махачкалы.