Салихова обвинила игроков «Спартака» в бесхребетности

Жена экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об отсутствии характера у игроков красно-белых.

"Уже половина всех талантливых русских, которые показывали свою состоятельность как игроки основы, превращаются в балласт, нет развития их скиллов. Это не команда гладиаторов, которые сражаются в каждом матче на победу, это плюшевые мимимишки. Удобненькие, нескандальные, бесхарактерные. Занимают себе пятое место и никому не мешают", - цитирует Салихову "СЭ".

Московский "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в матче 9-го тура российской Премьер-лиги. На голы легионеров красно-белых Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко дублем ответил форвард "Динамо" Константин Тюкавин. Принесший ничью гол Тюкавин забил на 90+4 минуте игры, когда бело-голубые уже остались в меньшинстве после удаления марокканца Эль-Мехди Маухуба.

После 9-ти сыгранных матчей "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Деяна Станковича 16 набранных очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 7 очков. В следующем туре "Спартак" сыграет с московским "Локомотивом" 28-го сентября.