Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил рекорд АПЛ, забив 10 голов на старте сезона в пяти матчах, сообщает статистический сервис Squawka.

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Норвежец побил рекорд, который он уже делил с Мики Куинном, когда в сезоне-2022/23 забил 10 голов в первых шести матчах АПЛ.

В воскресенье Холанд забил гол в ворота «Арсенала» (2:2). Для него он стал сотым в составе «Манчестер Сити». 24‑летний форвард в АПЛ отличился 73 раза, в Лиге чемпионов — 18, в Кубке Англии — 8, в Кубке английской лиги один раз поразил ворота соперников.

Холанд перешел в «Манчестер Сити» в 2022 году из дортмундской «Боруссии».