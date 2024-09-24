Лукас Вера: «Химки» сами виноваты в низкой посещаемости матчей

Полузащитник «Химок» Лукас Вера уверен, что болельщики потянутся на трибуны в случае улучшения результатов команды в чемпионате России.

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Согласно официальной информации, опубликованной на сайте РПЛ, на матче девятого тура с «Оренбургом» на «Арене Химки» присутствовали 1029 зрителей.

— Низкая посещаемость бьет по вашему самолюбию?

— Нет. Когда мы на футбольном поле, то думаем только о матче и о том, что делаем для победы. Сейчас у «Химок» нет того количества очков, которое мы бы хотели. Думаю, если у нас улучшатся результаты, то и на трибунах станет больше болельщиков. Конечно, лучше, когда на стадионе много зрителей. Для этого нам нужно продолжать работать. Мы хорошо работаем на тренировках, но не показываем результата, — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

После девяти туров «Химки» занимают 14‑е место в МИР РПЛ, набрав 7 очков. В ближайшем туре подмосковная команда 29 сентября сыграет в гостях против самарских «Крыльев Советов».