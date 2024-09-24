Шалимов: удаление благоприятно сказалось на «Динамо», «Спартак» просто сник

Бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

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«Как ни странно, но удаление благоприятно сказалось на «Динамо», которое стало давить, играя вдесятером. «Спартак» же просто сник. Не лучшим образом вышел Зиньковский. В целом «Спартак» не смог даже взять мяч под контроль, не говоря уже о том, чтобы перейти на чужую половину поля и там держать мяч. А «Динамо» просто разозлилось, стало прессинговать, поймало кураж, очень здорово вышел Кутицкий. И получилось, что «Спартак» выигрышный матч мог и проиграть — сначала Тюкавин пробил в перекладину, потом забил, а затем Гладышев чуть не вывел бело-голубых вперёд. Замены, которые сделал Станкович, должны были привести к тому, что «Спартак» контролировал бы мяч и спокойно довёл до победы. А получилось, что концовку те, кто вышел на замену, провалили. И, конечно, «Динамо» предстало более боевитой командой, «Спартак» в концовке просто был вял», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 22 сентября. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2. В составе красно-белых забили Манфред Угальде и Эсекьель Барко. У бело-голубых дубль в свой актив записал Константин Тюкавин. Отметим, что игрок динамовцев Эль-Мехди Маухуб получил два «горчичника» за три минуты (72-я и 75-я) и был удалён с поля. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.