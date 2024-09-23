Бекхэм назвал Месси величайшим футболистом в истории

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм, владеющий клубом «Интер Майами», в интервью Goal назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

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По его словам, клуб смог организовать подписание контракта со звездным аргентинцем благодаря его желанию пребывать в месте, где можно наслаждаться жизнью.

«Все, чего хотел Лео — найти место, куда бы могла переехать его семья, чтобы наслаждаться прекрасной жизнью. Это реально важно. А сказать, что у нас в Майами играет величайший игрок всех времен — это просто мечта», — заявил Бекхэм.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в Главной лиге футбола (MLS), летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В текущем сезоне Месси провел в MLS 12 матчей, забив 12 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.