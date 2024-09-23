Стал известен кандидат на замену тер Штегена в «Барселоне»

Голкипер «Лас-Пальмаса» Альваро Валес может стать заменой вратарю «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, который получил тяжелую травму в матче шестого тура чемпионата Испании против «Вильярреала». Об этом сообщает интернет-портал COPE.

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По информации источника, 27-летний Валес на данный момент выполняет роль запасного в своей команде после того, как в летнее трансферное окно клуб пополнил 35-летний нидерландец Яспер Силлиссен. Совершить покупку «Барселона» сможет лишь в январе 2025 года, когда откроется зимнее трансферное окно переходов.

В минувшем сезоне Валес провел за клуб 37 матчей, в которых пропустил 44 мяча. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €12 млн.

Марк-Андре тер Штеген получил травму колена в концовке первого тайма игры против «Вильярреала», не сумев покинуть поле самостоятельно. По ходу матча немца заменил Иньяки Пенья. Игра завершилась разгромной победой сине-гранатовых со счетом 5:1.