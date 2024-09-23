Экс-тренер «Спартака» лидирует в чемпионате Италии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли, возглавляющий в нынешнем сезоне «Торино», по итогам пятого тура чемпионата Италии по футболу единолично возглавляет турнирную таблицу.

В пяти матчах туринский коллектив сумел набрать 11 очков, одержав победу в трех матчах, сведя еще две игры к ничейному результату. Следом за ними в таблице расположился «Наполи», который под руководством Антонио Конте набрал 10 очков. Столько же баллов у «Удинезе», четвертое и пятое место между собой делят «Ювентус» и «Эмполи».

Паоло Ваноли стал главным тренером «Спартака» в конце 2021 года, сменив на посту португальского специалиста Руя Виторию. Летом 2022 года после победы в Кубке России итальянец покинул московский клуб, после чего его возглавил испанец Гильермо Абаскаль, которого в середине сентября 2024 года уволили из «Гранады».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.