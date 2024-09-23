«Динамо» сравнило «Спартак» с дрессированной свиньей

Московское «Динамо» опубликовало в TikTok юмористическое видео по итогам дерби со «Спартаком». В матче 9-го тура РПЛ бело-голубые вырвали ничью на последних минутах игры с красно-белыми (2:2). При этом «Динамо» доигрывало матч в меньшинстве после спорного удаления.

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По мотивам игры представители бело-голубых смонтировали и опубликовали ролик. В нём при счёте 2:1 были показаны две счастливые свиньи. А при счёте 2:2 началось видео, на котором человек в синем костюме, олицетворяющий «Динамо», дрессируют свинью, олицетворяющую «Спартак».

Напомним, после 9-го тура РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, а «Спартак» — пятое.