КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» и «Динамо»

КДК РФС рассмотрит массовые скандирования оскорбительных выражений болельщиками «Спартака» и «Динамо»
Председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал «Матч ТВ», что комитет рассмотрит поведение зрителей в матче девятого тура МИР РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».
Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 2:2.
— По чемпионату России. На матче «Зенит» — «Факел» главный тренер гостей Пятибратов не пришел на послематчевое флеш‑интервью. «Рубин» — ЦСКА: систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рахимова — седьмое нарушение в сезоне. «Ростов» — «Динамо» Мх: систематический выход Биджиева за пределы техзоны, второе нарушение в сезоне. «Ростов» — задержка выхода команды из раздевалки перед началом второго тайма на три минуты. «Спартак» — «Динамо»: массовые скандирования болельщиками обеих команд ненормативной лексики, оскорбительных выражений. У тренера «Спартака» Сакича выход за пределы техзоны — второе нарушение в сезоне. На 75‑й минуте главный тренер «Динамо» Личка тоже вышел за пределы техзоны. «Динамо» задержало выход команды из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты. Также рассмотрим неправомерное поведение зрителя на трибуне А после окончания матча. В Кубке России рассмотрим бросание предметов на поле в матче «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала. «Зенит» — «Рубин»: использование пиротехники болельщиками «Зенита» перед началом матча, неправомерные действия болельщиков «Зенита», находившихся на ограждении трибуны на протяжении всего матча. Рассмотрим скандирования болельщиков «Зенита» в адрес Соболева. Рассмотрим пять предупреждений и удаление в составе «ПАРИ НН» на игре с «Ахматом» — неподобающее поведение команды. На 74‑й минуте в матче появились посторонние лица. «Спартак» — «Крылья Советов»: болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита», а также ненормативную лексику. «Химки» — «Локомотив»: нарушение регламента проведения соревнований со стороны хозяев. 27 сотрудников не имели удостоверений контролера‑распорядителя, два сотрудника были несовершеннолетними. Рассмотрим это в качестве необеспечения безопасности на матче. Болельщики «Локомотива» и «Химок» скандировали ненормативную лексику, оскорбительные выражения. ЦСКА — «Краснодар»: скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес «Спартака», — сказал «Матч ТВ» Григорьянц.
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