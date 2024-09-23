КДК РФС рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» и «Динамо»

Председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал «Матч ТВ», что комитет рассмотрит поведение зрителей в матче девятого тура МИР РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

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Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 2:2.