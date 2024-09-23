ФИФА и УЕФА перечислили РФС около 406 млн рублей в 2023 году

ФИФА и УЕФА перечислили в 2023 году в Российский футбольный союз финансовые средства размером почти в 406 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт о финансовой деятельности РФС.

По информации источника, в прошлом году РФС получил от ФИФА и УЕФА по целевым и компенсационным программам сумму, эквивалентную 405 813 000 рублей. Также в 2023 году в Российский футбольный союз были перечислены средства в виде целевых отчислений от азартных игр на сумму 3 млрд 373 млн 448 тыс. рублей.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.