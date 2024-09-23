Советский футболист и тренер Ноздрин умер на поле во время матча

В Москве на стадионе умер 72-летний советский футболист и тренер Виктор Ноздрин. Он внезапно потерял сознание, упал на траву и скончался.

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Трагедия произошла 22 сентября около 21:45 на стадионе спортивной школы, расположенной в Малом Оленьем переулке. Ноздрин стоял у края поля, наблюдал за игрой коллег: он общался и смеялся.

После потери сознания Ноздрину пытались оказать первую помощь футболисты. Через 7 минут на место приехали врачи, но тренер был мертв.

По данным mk.ru, смерть могла произойти из-за оторвавшегося тромба или обширного инфаркта. Жалоб на здоровье от Ноздрина не было. Однако бывший футболист сильно поправился за последние месяцы. Пять лет назад он потерял дочь – это подорвало здоровье спортсмена, но он не оставил спорт.