Отец Глушенкова прокомментировал информацию о проблемах сына

Отец Максима Глушенкова прокомментировал информацию о проблемах сына.

Александр Глушенков высказался о том, что у его сына якобы есть зависимость от азартных игр.

Ранее спортивный юрист и экс-агент Андрея Лунева Антон Смирнов сообщил в своем телеграм-канале, что полузащитник «Зенита» страдает лудоманией.