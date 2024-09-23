Станкович принял ответственность за упущенную победу в игре с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что не снимает с себя ответственности за упущенную победу в игре. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Я всегда задаю вопросы себе. Если я задам себе вопрос после этого матча, смотря в зеркало, то я буду спокоен. За все решения я несу ответственность. Насчет выступлений игроков у меня есть свое мнение, я оставлю его при себе», — заявил Станкович.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.