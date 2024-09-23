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Тренер «Динамо» заявил, что разозлился из-за судейства в игре со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что работа арбитра Сергея Иванова вывела его из себя. Его слова приводит «Газета.Ru».

Личка разозлился из-за судейства в игре со «Спартаком»
© РИА Новости

По его словам, при этом нельзя сказать, что российские судьи плохи или выполняют свою работу некачественно.

«Не думаю, что в РПЛ слабое судейство. Посмотрите, как судят в Турции. В Аргентине, Бразилии арбитрам крайне непросто. Там судьи уверены в себе, мне это нравится. Они не дают игрокам разговаривать, ведут себя как боссы. Но меня разозлили сегодня, да», — заявил Личка.

Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена» 22 сентября, завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти. В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.