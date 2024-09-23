«Ростов» опубликовал песню с критикой работы арбитра Карасева

Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» опубликовала в своём телеграм-канале песню, посвящённую работе арбитра Сергея Карасёва в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0).

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