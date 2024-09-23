Холанда не накажут за бросок мяча в затылок Габриэлу после гола «Сити» на 98-й. ВАР рассматривал эпизод по ходу матча
Эрлинга Холанда не накажут за бросок мяча в голову Габриэлу в игре с «Арсеналом».
Напомним, «Манчестер Сити» сравнял счет на 98-й минуте матча с «канонирами» (2:2) в 5-м туре АПЛ. После удара Джона Стоунза мяч рикошетом влетел в сетку. В этот момент Холанд забежал в ворота «Арсенала», схватил мяч и швырнул его в затылок защитнику «Арсенала» Габриэлу, стоявшему спиной к норвежцу.
Бразилец вывел «Арсенал» вперед в конце первого тайма, за 7 минут до удаления Леандро Троссарда.
Как сообщает репортер Daily Mail Джек Гохан, ВАР рассмотрел данный эпизод по ходу игры и посчитал, что никаких действий от судей не требуется. В связи с этим нападающего «Сити» не накажут и после матча.
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