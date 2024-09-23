Терехин остался недоволен игрой «Динамо» и «Спартака» в РПЛ

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин заявил, что остался недоволен матчем девятого тура МИР РПЛ между «бело‑голубыми» и «Спартаком».

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Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:2.

— Игра была не фонтан, можете так и написать. Да, счет 2:2, но моментов ведь не было особо, если проанализировать ход встречи. Отмечу второй гол Тюкавина, ведь ему дали разобраться в штрафной так легко, что это даже удивительно. Когда я играл, то и близко так защитники не давали развернуться в таких ситуациях. Такое ощущение, что некоторые российские защитники «Спартака» просто очень слабые и не дотягивают до уровня команды. «Красно‑белым» нужно искать легионеров на их место, если они могут себе это позволить. Денисов держал вместе с Литвиновым Костю в этом моменте — так в защите играть нельзя ни при каких условиях, — приводит слова Терехина «РБ Спорт».

«Динамо» с 17 очками идет четвертым в турнирной таблице, «Спартак» (16 очков) — пятым.