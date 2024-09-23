Футболист Менди продлил контракт с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что защитник Ферлан Менди продлил контракт с мадридской командой.

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По информации СМИ, новое соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года.

— Менди продлил контракт с «Реалом», мы довольны его игрой, — приводит слова Анчелотти Relevo.

Менди 29 лет, он играет за «Реал» с 2019 года. В составе команды француз провел 176 матчей и забил шесть мячей, по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также стал двукратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

«Реал» во вторник примет «Алавес» в матче седьмого тура Ла Лиги.