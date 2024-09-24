Стало известно, сколько Миралем Пьянич будет зарабатывать в ЦСКА

Полузащитник Миралем Пьянич будет зарабатывать € 1 млн в год в составе московского ЦСКА. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

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Сегодня стало известно, что Миралем Пьянич бесплатно перейдёт в ЦСКА. Полузащитник подпишет с армейцами контракт до лета 2025 года с опцией продления ещё на сезон. Ожидается, что завтра футболист пройдёт медосмотр.

Напомним, Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. За этот период он провёл за национальную команду 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 результативных передач.