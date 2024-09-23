Холанд устроил конфликт после матча с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился в матче с «Арсеналом» не только голом, но и некрасивым поведением. Форвард уже успел получить огромную порцию хейта в британских СМИ и соцсетях.

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После забитого мяча «Манчестер Сити» на 90+8-й минуте Холанд на эмоциях бросил мяч в голову сопернику. VAR просмотрел этот эпизод, но почему-то не нашёл в нём признаки неспортивного поведения.

«Перформанс» Холанда продолжился после финального свистка. Сначала он хлопнул по спине тренера «Арсенала» Микеля Артету и сказал ему:

«Эй, ты, будь попроще!»

За тренера заступился форвард «канониров» Габриэл Жезус, который спросил у Эрлинга, зачем он так общается. Но и бразильцу Холанд ответил максимально грубо:

«Что я такого сказал? Я ничего такого не говорил, ты [долбанный] клоун! Убирайся [нафиг] отсюда, клоун!»

После этого Артета посоветовал Жезусу прекратить конфликт и не трогать разъярённого Холанда.

Напомним, «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью — 2:2.