Стало известно, когда восстановится нападающий «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Виллиан Жозе восстановится после повреждения к октябрю, сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

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По информации источника, 32-летний бразилец будет готов к выступлению за красно-белых после международной паузы.

22 сентября «Спартак» сыграл вничью с «Динамо». Встреча, проходившая на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин на 3-й минуте матча. «Спартак» ответил забитыми мячами в исполнении костариканца Манфреда Угальде на 7-й минуте и аргентинца Эсекьеля Барко на 23-й минуте с пенальти.

В середине второго тайма в составе «Динамо» на поле появился марокканский нападающий Эль-Мехди Маухуб, которому хватило семи минут, чтобы получить красную карточку. Оставшиеся в большинстве спартаковцы удержать победу не смогли — на 90+5-й минуте Тюкавин оформил дубль.