Зобнин объяснил, чего не хватает «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2) заявил, что красно-белым не хватает злости.

© Чемпионат.com

– У вас нет ощущения, что «Спартак» стал командой очень хороших парней. Не хватает злости.

– Отчасти, наверное, да. Где-то не хватает злости. «Спартак» должен всеми путями добиваться победы. Даже взять игру с «Динамо». Всеми путями – время потянуть, как у нас, в РПЛ, любят. Даже если ты играешь в большинстве. Три очка есть три очка. Тем более, дерби. Всякими путями ты должен выиграть матч. Этого, к сожалению, не хватает», — приводит слова Зобнина «РБ Спорт».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 23 очка.