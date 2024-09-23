Президент РПЛ пошутил над Гильермо Абаскалем

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о приезде экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в Россию. Накануне испанец посетил матч красно-белых с «Динамо» (2:2). Алаев отреагировал на приезд Абаскаля шуткой. Глава РПЛ предложил обратиться к Гильермо за помощью в составлении календаря. Ранее испанский тренер неоднократно критиковал календарь чемпионата России.

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— Абаскаль вернулся в Россию, посетил московское дерби…

— Да ладно?! Я не знал.

— Хотели бы, чтобы он вернулся в РПЛ как тренер?

— Гильермо Абаскаль? Ну, по крайней мере обратимся к нему за помощью с календарем. (Улыбается). Получается, появился свободный эксперт, который может помочь нам с календарем. Если серьезно, то в футболе много хороших тренеров. Если вернется — хорошо, не вернется — есть много других тренеров прекрасных, — приводит слова Алаева «РБ Спорт».