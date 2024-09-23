Орлов: интересно, как Батраков будет играть против топ-команд

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался об игре футболиста «Локомотива» Алексея Батракова.

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«Что важно отметить по игре Батракова – он всё время свободен, он находится в зоне перед штрафной соперника, всё время ожидает мяч. И, конечно, исполнитель замечательный, точно бьёт, удар у него поставлен. И он нацелен на то, чтобы именно «схватить» этот мяч. А «Локомотив» сейчас так играет, что футболисты всё время движутся. И соперники теряют Батракова. При этом стоит сказать, конечно, что «Пари НН» — это аутсайдер. Будет интересно, как Батраков будет играть против топ-команд», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Матч между «Локомотивом» и «Пари НН» состоялся 22 сентября. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. «Локомотив» обыграл соперника со счётом 3:1. После этой победы «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» идёт 12-м с семью очками.