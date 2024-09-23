Масалитин считает, что Николич перестроит ЦСКА зимой

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру армейской команды в текущем сезоне. По итогам девяти туров РПЛ красно-синие получили 14 очков и занимают шестое место в таблице.

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«Поэтому все ждут зимней паузы, чтобы Николич перестроил ЦСКА. Так же было и в «Локомотиве», – приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Он отметил, что результата нет, и упомянул, что пришел новый тренер, который продолжает выбирать схему 3-4-3. По его словам, для этой схемы нужны футболисты, в основном иностранцы, однако в команде играет очень мало игроков, ориентированных на такую тактику. По мнению Масалитина, в текущем составе можно оставить только 5-7 человек.

Сербский тренер Марко Николич возглавил московский клуб 6 июня. Ранее 45-летний специалист работал в «Локомотиве», который тренировал с 2020 по 2021 год.