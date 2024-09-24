Карло Анчелотти назвал лучший клуб в мире

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какой клуб считает лучшим в мире.

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«Посчастливилось тренировать великие клубы, такие как «Милан», к которому я испытываю особую привязанность, потому что я также был игроком. Но «Реал» — лучший клуб в мире, в этом нет никаких сомнений. Продержаться здесь столько матчей – это почти чудо!» — приводит слова Анчелотти Sport Mediaset.

Ранее Анчелотти возглавлял «Парму», «Ювентус», «Милан», «ПСЖ», «Челси», «Баварию», «Наполи» и «Эвертон». Контрактное соглашение Анчелотти с «Реалом» рассчитано до 2026 года.