«Крылья Советов» вырвали ничью на 90+6 минуте в игре с «Ахматом»

Матч 9-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Крыльями Советов" завершился вничью. "Ахмат" принимал на своем поле самарские "Крылья Советов" в рамках 9-го тура чемпионата России. Игра завершилась результативной ничьей. Защитник "Крыльев" Роман Евгеньев отправил мяч в собственные ворота на 68-й минуте игры. Другой защитник самарцев Доминик Ороз сравнял счет на 90+6 минуте после подачи со стандарта.

© Rusfootball

"Ахмат" набрал 6-е очко в сезоне и поднялся на 15-е место в турнирной таблице РПЛ.