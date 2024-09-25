Футболист «Химок»: все игроки недовольны местом команды в таблице

Футболист «Химок» Бутта Магомедов заявил, что в команде недовольны положением команды в турнирной таблице МИР РПЛ.

© Матч ТВ

— У нас отличная атмосфера и коллектив в команде. Нет безразличных футболистов — все недовольны той позицией, на которой сейчас находится команда. Думаю, общими усилиями исправим ситуацию, — сказал Магомедов «Чемпионату».

После девяти туров «Химки» занимают 14‑е место в РПЛ, набрав 7 очков. В ближайшем туре подмосковная команда 29 сентября сыграет в гостях против самарских «Крыльев Советов».