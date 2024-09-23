«Эвертон» достиг соглашения о продаже клуба миллиардеру Дену Фридкину

Blue Heaven Holdings и The Friedkin Group подтвердили, что достигли соглашения по условиям продажи контрольного пакета акций Blue Heaven Holdings в футбольном клубе «Эвертон». Об этом сообщается на официальной странице команды в социальной сети X.

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«Сделка подлежит одобрению регулирующих органов, в том числе Премьер-лиги, Футбольной ассоциации и Управления по финансовому регулированию и надзору», — говорится в заявлении клуба.

Представитель The Friedkin Group сообщил:

«Мы рады, что достигли соглашения и стали хранителями этого культового футбольного клуба. Мы сосредоточены на получении необходимых одобрений для завершения сделки. Мы с нетерпением ждем возможности обеспечить стабильность клуба и поделиться нашим видением его будущего, включая завершение строительства нового стадиона «Эвертон» в доке Брэмли-Мур», — говорится в заявлении.

Финансовые условия сделки при этом не разглашаются. В начале этого года аналитическая компания Football Benchmark оценивала стоимость клуба в $632,7 млн, включая задолженность команды.

Ранее клуб хотели продать инвестиционному фонду 777 Partners, однако сделка не состоялась.